Soirée Battle des DJ Queens 5 rue de Crussol Figeac, 5 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Le Dancefloor est ouvert et la battle entre les DJ QUEENS sera redoutable !

Prépare-toi à danser comme jamais !.

2023-08-05 19:30:00 fin : 2023-08-05 22:00:00. EUR.

5 rue de Crussol L’ Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



The dancefloor is open, and the battle between the DJ QUEENS will be formidable!

Get ready to dance like never before!

¡La pista de baile está abierta y la batalla entre las DJ QUEENS será formidable!

¡Prepárate para bailar como nunca!

Der Dancefloor ist eröffnet und der Kampf zwischen den DJ QUEENS wird gefürchtet sein!

Bereite dich darauf vor, so viel zu tanzen wie nie zuvor!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Figeac