SPECTACLE « JE TE POËME » par Clara Lopez-Burgos 5 rue de Crussol, 7 juin 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Écriture personnelle, sensible et poétique..

2023-06-07 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-07 . EUR.

5 rue de Crussol l’Arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



Personal, sensitive and poetic writing.

Escritura personal, sensible y poética.

Persönliches, sensibles und poetisches Schreiben.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT Figeac