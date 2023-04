Apéro concert à l’Arrosoir : Psycho Belettes, electrorientalfunk 5 rue de Crussol, 17 février 2023, Figeac.

Quand les [psycho] belettes sortent de leur tanière c’est pour distiller un groove aux milles facettes, en alliant instruments électriques, acoustiques et beats percussifs.

Armés de leurs instruments et de 2 loopers, ces 2 malfaiteurs s’associent à la machine rythmique pour jouer à 4 mains une musique dense, franche et saturée.

Inspirés du hip hop comme des musiques d’Anatolie, en passant par le jazz, le rock, le tout saupoudré d’électronique: ils vous concoctent une mixture d’origine ElectrOvni* et qui compte bien envahir vos oreilles…

À ne pas rater !.

2023-02-17 à 19:30:00 ; fin : 2023-02-17 . EUR.

5 rue de Crussol L’arrosoir

Figeac 46100 Lot Occitanie



When the [psycho] weasels come out of their lair, it is to distill a groove with a thousand facets, combining electric instruments, acoustic and percussive beats.

Armed with their instruments and 2 loopers, these 2 malefactors join the rhythmic machine to play with 4 hands a dense, frank and saturated music.

Inspired by hip hop as well as Anatolian music, passing through jazz, rock, the whole sprinkled with electronics: they concoct a mixture of ElectrOvni* origin that will invade your ears?

Not to be missed!

Cuando las comadrejas [psicópatas] salen de su guarida, es para destilar un groove con mil facetas, combinando instrumentos eléctricos y acústicos y ritmos percusivos.

Armados con sus instrumentos y dos loopers, estos dos traviesos unen fuerzas con la máquina rítmica para tocar a cuatro manos una música densa, directa y saturada.

Inspirados por el hip hop y la música de Anatolia, el jazz y el rock, todo ello salpicado de electrónica, elaboran una mezcla de origen ElectrOvni* que invadirá sus oídos?

No se lo pierda

Wenn die [Psycho] Wiesel aus ihrer Höhle kommen, dann um einen Groove mit tausend Facetten zu destillieren, indem sie elektrische und akustische Instrumente mit perkussiven Beats kombinieren.

Mit ihren Instrumenten und zwei Loopern bewaffnet, vereinen sich diese beiden Übeltäter mit der Rhythmusmaschine, um vierhändig eine dichte, ehrliche und satte Musik zu spielen.

Inspiriert von Hip Hop und anatolischer Musik, über Jazz und Rock, bestreut mit Elektronik: Sie stellen Ihnen eine Mischung zusammen, die von ElectrOvni* stammt und Ihre Ohren erobern wird?

Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen!

Mise à jour le 2023-02-01 par OT Figeac