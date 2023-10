Exposition, Figeac 1862-2023, une ville et sa gare 5, Rue de Colomb Figeac, 1 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Début juillet, le service patrimoine Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac a ouvert son exposition annuelle à l’Hôtel de Ville de Figeac.

L’exposition 2023 invite à parcourir l’histoire de la gare de Figeac. Construite sous le Second Empire, elle a nourri pendant plus de 150 ans l’ouverture au monde de la ville et son développement économique. Détruite par un violent incendie en 2018, elle a été reconstruite en moins de cinq ans. Désormais, elle retrouve son visage patrimonial tout en s’adaptant à de nouveaux usages.

C’est ce récit, entre histoire et perspectives de développement, que vous invite à découvrir le service du patrimoine..

2023-10-01 14:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. EUR.

5, Rue de Colomb Hôtel de Colomb (hôtel de ville – espace patrimoine)

Figeac 46100 Lot Occitanie



In early July, Grand-Figeac?s Pays d?art et d?histoire heritage department opened its annual exhibition at Figeac Town Hall.

The 2023 exhibition invites visitors to explore the history of Figeac?s railway station. Built during the Second Empire, the station contributed to the town?s opening up to the world and its economic development for over 150 years. Destroyed by a violent fire in 2018, it was rebuilt in less than five years. Now, it is regaining its heritage look while adapting to new uses.

The heritage department invites you to discover this story, between history and development prospects.

A principios de julio, el departamento de patrimonio Pays d’art et d’histoire de la Gran Figeac inauguró su exposición anual en el Ayuntamiento de Figeac.

La exposición 2023 invita a los visitantes a explorar la historia de la estación de Figeac. Construida durante el Segundo Imperio, la estación fue un factor clave de la apertura de la ciudad al mundo y de su desarrollo económico durante más de 150 años. Destruida por un violento incendio en 2018, fue reconstruida en menos de cinco años. Ahora, está recuperando su aspecto patrimonial al tiempo que se adapta a nuevos usos.

El Departamento de Patrimonio le invita a descubrir esta historia, mezcla de historia y perspectivas de desarrollo.

Anfang Juli eröffnete die Abteilung für Kulturerbe Pays d’art et d’histoire des Grand-Figeac ihre Jahresausstellung im Rathaus von Figeac.

Die Ausstellung 2023 lädt zu einem Streifzug durch die Geschichte des Bahnhofs von Figeac ein. Der unter dem Zweiten Kaiserreich erbaute Bahnhof war über 150 Jahre lang die Grundlage für die Öffnung der Stadt zur Welt und ihre wirtschaftliche Entwicklung. Der Bahnhof wurde 2018 durch ein heftiges Feuer zerstört und in weniger als fünf Jahren wieder aufgebaut. Nun erhält sie ihr denkmalgeschütztes Gesicht zurück und passt sich gleichzeitig neuen Nutzungen an.

Das Amt für Kulturerbe lädt Sie ein, diese Geschichte zwischen Geschichte und Entwicklungsperspektiven zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Figeac