Exposition, Figeac 1862-2023, une ville et sa gare 5, Rue de Colomb Figeac, 17 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

En 2023, Figeac retrouve sa gare, détruite par un incendie en 2018 et reconstruite par la Région Occitanie. L’exposition raconte l’histoire de ce monument témoin de l’évolution de la ville depuis le milieu du XIXe siècle..

2023-09-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

5, Rue de Colomb Hôtel de Colomb (hôtel de ville – espace patrimoine)

Figeac 46100 Lot Occitanie



In 2023, Figeac will once again have its railway station, destroyed by fire in 2018 and rebuilt by the Occitanie Region. The exhibition tells the story of this monument to the town?s development since the mid-19th century.

En 2023, Figeac volverá a tener su estación de ferrocarril, destruida por un incendio en 2018 y reconstruida por la Región de Occitanie. La exposición cuenta la historia de este monumento al desarrollo de la ciudad desde mediados del siglo XIX.

Im Jahr 2023 erhält Figeac seinen Bahnhof zurück, der 2018 durch einen Brand zerstört und von der Region Okzitanien wieder aufgebaut wurde. Die Ausstellung erzählt die Geschichte dieses Monuments, das von der Entwicklung der Stadt seit Mitte des 19.

