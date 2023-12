Paroles de banquet avec Jean le Raconte’art et les fées du hasard 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Catégories d’Évènement: Morbihan

Tréhorenteuc Paroles de banquet avec Jean le Raconte’art et les fées du hasard 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc, 2 mars 2024, Tréhorenteuc. Tréhorenteuc Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 19:00:00

fin : 2024-03-02 22:00:00 . L’Auberge du Val sans retour et Jean le Raconte’art vous invite à un banquet animé de contes :

Ce soir, parmi vous se sont invités, quelques colporteurs d’histoires, des passeuses de contes, menteurs et fabulatrices qui tour à tour le long d’un savant repas partagé, nous délivrerons quelques mets pour l’esprit. Une expérience unique et conviviale où se mêlent la scène et la table, où chaque histoire prend des airs d’anecdotes jusqu’au bout de la

fourchette !

Réservation conseillée par téléphone ou par mail. .

5 Rue de Brocéliande Auberge du Val sans Retour

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-15 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Tréhorenteuc Autres Code postal 56430 Lieu 5 Rue de Brocéliande Adresse 5 Rue de Brocéliande Auberge du Val sans Retour Ville Tréhorenteuc Departement Morbihan Lieu Ville 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Latitude 48.0085012 Longitude -2.2869993 latitude longitude 48.0085012;-2.2869993

5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trehorenteuc/