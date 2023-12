Atelier cuisine Nouvel An Chinois avec Ghislain 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Catégories d’Évènement: Morbihan

Tréhorenteuc Atelier cuisine Nouvel An Chinois avec Ghislain 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc, 10 février 2024, Tréhorenteuc. Tréhorenteuc Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 16:00:00

fin : 2024-02-10 17:30:00 . Pour célébrer la cuisine asiatique qui nous inspire et nous tiens tant à coeur, venez partager deux recettes à l’occasion du nouvel an chinois. Au menu : riz cantonais et soupe de ravioli.

Après l’atelier repartez avec votre repas : apportez vos contenants ! A partir de 8 ans. Un enfant de 8 à 15 ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.

Réservation obligatoire sur notre billetterie en ligne avant le 7 février. .

5 Rue de Brocéliande Auberge du Val sans Retour

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne

Mise à jour le 2023-12-15 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Tréhorenteuc Autres Code postal 56430 Lieu 5 Rue de Brocéliande Adresse 5 Rue de Brocéliande Auberge du Val sans Retour Ville Tréhorenteuc Departement Morbihan Lieu Ville 5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Latitude 48.0085012 Longitude -2.2869993 latitude longitude 48.0085012;-2.2869993

5 Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trehorenteuc/