Conférence Portraits du Monde 5 Rue de Balambits Beautiran, 6 janvier 2024, Beautiran.

Beautiran Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 16:30:00

fin : 2024-01-06

Le Musée des Techniques vous propose une conférence animée par Paul Verley, photographe explorateur.

Cette exposition représente ce qui l’a toujours motivé : Parcourir le monde, sac à dos, simplement à la découverte des Peuples et des Cultures.

Ses pas l’ont conduit sur presque tous les continents. Deux régions toutefois l’ont particulièrement marqué : les déserts Africains et l’Himalaya. Montagnard, celles-ci lui ont permis de joindre ses deux passions : la marche en montagne et la découverte de la sérénité.

Que ce soit au travers de la photo, de l’aquarelle ou du carnet de voyage, le portrait reste son outil d’expression favori.

Il vous invite à venir partager avec lui la joie qu’il a eue à réaliser ses tableaux..

.

5 Rue de Balambits Musée des Techniques

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Montesquieu