Conférence : Architecture et rôle social des Abbayes 5 Rue de Balambits Beautiran, 2 décembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Sans avoir recours à l’intelligence artificielle, les moines du Moyen-âge ont développé des savoirs dont nous avons hérité et que notre civilisation utilise encore de nos jours.

Ce sont : la maîtrise de l’eau, les cultures céréalières, les jardins médicinaux, les confortements des murs et les moyens de communications à distance.

Evelyne Bermond-Picot, paléographe, co-auteur du livre LES ABBAYES ET PRIEURÉS DU PERIGORD, à travers un voyage en Périgord vous fera connaître ces passeurs de mémoire..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

5 Rue de Balambits Musée des Techniques

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Without resorting to artificial intelligence, the monks of the Middle Ages developed knowledge that we have inherited and that our civilization still uses today.

These include: water management, cereal crops, medicinal gardens, wall reinforcement and remote communications.

Evelyne Bermond-Picot, palaeographer and co-author of the book LES ABBAYES ET PRIEURÉS DU PERIGORD, will take you on a journey through the Périgord to introduce you to these transmitters of memory.

Sin recurrir a la inteligencia artificial, los monjes de la Edad Media desarrollaron conocimientos que hemos heredado y que nuestra civilización sigue utilizando hoy en día.

Entre ellos figuran la gestión del agua, el cultivo de cereales, los huertos medicinales, el refuerzo de muros y las comunicaciones a distancia.

Evelyne Bermond-Picot, paleógrafa y coautora del libro LES ABBAYES ET PRIEURÉS DU PERIGORD, le llevará de viaje por el Perigord y le presentará a estos transmisores de la memoria.

Ohne auf künstliche Intelligenz zurückzugreifen, entwickelten die Mönche des Mittelalters Kenntnisse, die wir geerbt haben und die unsere Zivilisation noch heute anwendet.

Das sind: Wasserbeherrschung, Getreideanbau, Heilgärten, Mauerbefestigungen und Fernkommunikationsmittel.

Evelyne Bermond-Picot, Paläographin und Mitautorin des Buches LES ABBAYES ET PRIEURÉS DU PERIGORD, wird Ihnen anhand einer Reise durch das Périgord diese Vermittler der Erinnerung näher bringen.

