Conférence : La famille Renard 5 Rue de Balambits Beautiran, 4 novembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Bastien Campistron vient nous présenter ses photos et nous fera nous questionner sur le sujet :

Alors, Renard nuisible, vraiment ?

Rendez-vous le 4 novembre au musée des techniques à Beautiran à 16h30..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

5 Rue de Balambits Musée des Techniques

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Bastien Campistron will be presenting his photos and asking us questions on the subject:

So, is the fox really a nuisance?

See you on November 4 at the Musée des Techniques in Beautiran at 4.30pm.

Bastien Campistron viene a mostrarnos sus fotos y a hacernos algunas preguntas sobre el tema:

¿El zorro es realmente un incordio?

Nos vemos el 4 de noviembre en el Museo de Técnicas de Beautiran a las 16.30 h.

Bastien Campistron kommt, um uns seine Fotos zu präsentieren und uns dazu zu bringen, uns Fragen zu diesem Thema zu stellen:

Also: Schädlicher Fuchs, wirklich?

Wir treffen uns am 4. November im Musée des techniques in Beautiran um 16.30 Uhr.

