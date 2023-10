Recycl’aRT 5 Rue de Balambits Beautiran, 16 septembre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Après une année riche en évènements culturels, le Musée des Techniques prépare activement la saison prochaine grâce à la création de l’atelier « recycl’Art » qui s’attache à valoriser artistiquement les emballages du quotidien.

Dès le mois de septembre 2023 et jusqu’en juin 2024 débutera une importante exposition, sans cesse enrichie, sur le thème du recyclage des emballages luxueux et ordinaires.

Ces emballages amèneront à réveiller la mémoire du passé industriel de notre papeterie qui revivra avec documents, photos et nombreux témoignages d’anciens employés, et dont les locaux situés rue du Port témoignent de son importance.

Tout au long de cette nouvelle saison culturelle, ces thématiques seront ponctuées de conférences et animations ouvertes à tous..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

5 Rue de Balambits Musée des Techniques

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



After a year rich in cultural events, the Musée des Techniques is actively preparing for next season with the creation of the « recycl’Art » workshop, which aims to artistically enhance everyday packaging.

From September 2023 to June 2024, a major exhibition will be on display, constantly enriched, on the theme of recycling luxury and ordinary packaging.

These packaging materials will awaken memories of our paper mill’s industrial past, which will be brought to life with documents, photos and numerous testimonials from former employees, and whose premises on rue du Port bear witness to its importance.

Throughout this new cultural season, these themes will be punctuated by conferences and events open to all.

Tras un año rico en eventos culturales, el Musée des Techniques prepara activamente la próxima temporada con la creación del taller « recycl’Art », cuyo objetivo es valorizar artísticamente los envases cotidianos.

De septiembre de 2023 a junio de 2024, se presentará una gran exposición, siempre con novedades, sobre el tema del reciclaje de los envases, tanto de lujo como ordinarios.

Estos envases reavivarán la memoria del pasado industrial de nuestra papelera, que revivirá con documentos, fotos y numerosos testimonios de antiguos empleados, y cuyos locales de la rue du Port dan fe de su importancia.

A lo largo de la nueva temporada cultural, estos temas estarán salpicados de conferencias y actos abiertos a todos.

Nach einem Jahr voller kultureller Veranstaltungen bereitet das Technikmuseum die nächste Saison aktiv vor, dank der Gründung des Workshops « recycl’Art », der sich mit der künstlerischen Aufwertung von Alltagsverpackungen befasst.

Von September 2023 bis Juni 2024 wird eine große, ständig erweiterte Ausstellung zum Thema Recycling von luxuriösen und gewöhnlichen Verpackungen beginnen.

Diese Verpackungen werden die Erinnerung an die industrielle Vergangenheit unserer Papierfabrik wecken, die mit Dokumenten, Fotos und zahlreichen Zeugnissen ehemaliger Angestellter wieder aufleben wird und deren Räumlichkeiten in der Rue du Port von ihrer Bedeutung zeugen.

Während der gesamten neuen Kultursaison werden diese Themen von Vorträgen und Veranstaltungen begleitet, die für alle offen sind.

Mise à jour le 2023-08-08 par OT Montesquieu