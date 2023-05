Fête de la nature à Beautiran : des animations au Musée des Techniques 5 Rue de Balambits, 27 mai 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Le Musée des Techniques participe à la Fête de la nature, organisée par la commune :

– Dès 14 h, exposition sur les arbres et la forêt en partenariat avec la Maison de la Nature de Gradignan.

– L’association Crepaq (Centre Ressource d’Ecologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine) tiendra un stand, financé par le le Smegreg (Syndicat mixte d’étude et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde) sur le thème des économies d’eau : approches et conseils individualisés, présentation des bons gestes et équipements pour économiser l’eau et faire des économies

– Stands des « Jardins du Partage » et de David le jardinier : présentation de leurs productions et conseils.

– À 17 h, conférence de Pierrick Doré (LPO) sur la biodiversité au printemps à Beautiran..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 . .

5 Rue de Balambits Musée des Techniques

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Museum of Techniques participates in the Nature Festival, organized by the commune:

– From 2:00 p.m., exhibition on trees and the forest in partnership with the Maison de la Nature de Gradignan.

– The association Crepaq (Centre Ressource d’Ecologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine) will have a stand, financed by the Smegreg (Syndicat mixte d’étude et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde) on the theme of water saving: individualized approaches and advice, presentation of good gestures and equipment to save water and make savings

– Stands of the « Jardins du Partage » and David the gardener: presentation of their productions and advice.

– At 5 pm, conference by Pierrick Doré (LPO) on biodiversity in springtime in Beautiran.

El Museo de las Técnicas participa en la Fiesta de la Naturaleza, organizada por el municipio:

– A partir de las 14 h, exposición sobre los árboles y los bosques en colaboración con la Maison de la Nature de Gradignan.

– La asociación Crepaq (Centre Ressource d’Ecologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine) dispondrá de un stand, financiado por el Smegreg (Syndicat mixte d’étude et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde), sobre el tema del ahorro de agua: enfoques y consejos individualizados, presentación de buenas prácticas y equipos para ahorrar y economizar agua

– Stands de los « Jardins du Partage » y de David el jardinero: presentación de sus producciones y consejos.

– A las 17 h, conferencia de Pierrick Doré (LPO) sobre la biodiversidad en primavera en Beautiran.

Das Technikmuseum nimmt am Naturfest teil, das von der Gemeinde organisiert wird:

– Ab 14 Uhr gibt es eine Ausstellung über Bäume und Wald in Zusammenarbeit mit dem Maison de la Nature de Gradignan.

– Der Verein Crepaq (Centre Ressource d’Ecologie Pédagogique de Nouvelle-Aquitaine) wird einen vom Smegreg (Syndicat mixte d’étude et de gestion de la ressource en eau du département de la Gironde) finanzierten Stand zum Thema Wassersparen betreiben: Ansätze und individuelle Beratung, Vorstellung von guten Gesten und Geräten zum Wassersparen und zur Kosteneinsparung

– Stände der « Jardins du Partage » (Gärten des Teilens) und von David le jardinier (Gärtner): Präsentation ihrer Produktionen und Beratung.

– Um 17 Uhr: Vortrag von Pierrick Doré (LPO) über die Biodiversität im Frühling in Beautiran.

