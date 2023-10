SALON DES PASSIONNÉS DU BOIS 5 rue Concorde Chanteheux, 18 novembre 2023, Chanteheux.

Chanteheux,Meurthe-et-Moselle

Les 18 et 19 novembre, venez profiter du salon des passionnés du bois au fil de l’Orient entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-11-18 09:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. 0 EUR.

5 rue Concorde Complexe des Vieux Métiers – salle polyvalente

Chanteheux 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On November 18 and 19, come and enjoy the « Salon des passionnés du bois au fil de l’Orient », free entry.

Los días 18 y 19 de noviembre, venga y aproveche el Salon des passionnés du bois au fil de l’Orient, entrada gratuita.

Am 18. und 19. November können Sie die Messe der Holzliebhaber au fil de l’Orient bei freiem Eintritt genießen.

Mise à jour le 2023-10-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS