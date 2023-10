LOTO 5 rue Charles de Gaulle Éloyes, 19 novembre 2023, Éloyes.

Éloyes,Vosges

L’association classe 85 d’Eloyes, organise un Super Loto

A gagner : 1 voyage d’une valeur de 1500 €, bons d’achats …. Tout public

Dimanche 2023-11-19 14:00:00 fin : 2023-11-19 19:00:00. 4 EUR.

5 rue Charles de Gaulle Espace culturel

Éloyes 88510 Vosges Grand Est



The association classe 85 d’Eloyes, organizes a Super Loto

To be won: 1 trip worth ? 1,500, shopping vouchers …

La asociación Classe 85 de Eloyes organiza una Super Loto

Premios a ganar: 1 viaje por valor de 1.500€, vales de compra…

Die Vereinigung Klasse 85 von Eloyes, organisiert ein Super Lotto

Zu gewinnen gibt es: 1 Reise im Wert von 1500 ?, Einkaufsgutscheine …

Mise à jour le 2023-10-17 par OT REMIREMONT