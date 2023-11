THÉÂTRE 2023 QUE D’OS ! QUE D’OS ! 5 rue Charles de Gaulle Éloyes, 18 novembre 2023, Éloyes.

Éloyes,Vosges

La troupe du Rideau d’Ez Loges vous présente :

« Cendrillon Dépoussiérée » une comédie en 1 acte de Suzanne Rominger jouée par les jeunes ;

Suivi de « Que d’os ! Que d’os ! » une comédie en 2 actes de Bernard Lenne jouée par les moins jeunes

Résumé : « Comment peut s’organiser la vie d’Ez Loges, petit village rural, quand le docteur annonce son départ et qu’en même temps, l’Afgra projette de faire des études en vue d’enfouir des déchets radio-actifs ? Eh bien à Ez Loges, on ne baisse pas les bras et un petit groupe d’irréductibles gaulois se débrouille comme il peut pour trouver des solutions. On remplace le docteur par la téléconsultation et on va « emprunter » des os au muséum de Paris qu’on s’empresse de disperser dans un champ afin que des fouilles archéologiques retardent les travaux. »

Représentations :

les 18, 24 novembre et 1er, 2 et 8 décembre 20h30

le dimanche 26 novembre 14h30

Réservation en ligne https://www.billetweb.fr/2023-que-dos-que-dos ou par téléphone 0329323257. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 23:30:00. 6 EUR.

5 rue Charles de Gaulle Espace culturel

Éloyes 88510 Vosges Grand Est



The Rideau d’Ez Loges troupe presents:

« Cendrillon Dépoussiérée » a 1 act comedy by Suzanne Rominger performed by the young ;

Followed by « Que d’os! Que d’os ! » a 2-act comedy by Bernard Lenne, performed by the not-so-young

Summary: « How can life be organized in Ez Loges, a small rural village, when the doctor announces his departure and, at the same time, Afgra plans to carry out studies with a view to burying radio-active waste? Well, in Ez Loges, we’re not giving up, and a small group of Gallic diehards are doing what they can to find solutions. We’re replacing the doctor with teleconsultation, and we’re « borrowing » bones from the Paris museum, which we’re then scattering in a field so that archaeological digs can delay the work. »

Performances:

november 18, 24 and December 1, 2 and 8, 8:30pm

sunday November 26, 2:30 pm

Book online https://www.billetweb.fr/2023-que-dos-que-dos or by phone 0329323257

La compañía Rideau d’Ez Loges presenta :

« Cendrillon Dépoussiérée » una comedia en 1 acto de Suzanne Rominger interpretada por los jóvenes ;

Seguido de « ¡Que d’os ! Que d’os ! » una comedia en 2 actos de Bernard Lenne interpretada por los menos jóvenes

Resumen: « ¿Cómo puede organizarse la vida en Ez Loges, un pequeño pueblo rural, cuando el médico anuncia su marcha y al mismo tiempo Afgra proyecta realizar estudios con vistas a enterrar residuos radiactivos? Pues bien, en Ez Loges no nos rendimos, y un pequeño grupo de galos acérrimos hace lo que puede para encontrar soluciones. Estamos sustituyendo al médico por la teleconsulta y estamos « tomando prestados » huesos del museo de París, que esparcimos por un campo para que las excavaciones arqueológicas retrasen los trabajos

Funciones:

18, 24 de noviembre y 1, 2 y 8 de diciembre 20.30 h

domingo 26 de noviembre 14:30

Reservas en línea en https://www.billetweb.fr/2023-que-dos-que-dos o por teléfono en 0329323257

Die Truppe « Rideau d’Ez Loges » präsentiert Ihnen :

« Cendrillon Dépoussiérée » eine Komödie in 1 Akt von Suzanne Rominger, gespielt von den Jugendlichen ;

Gefolgt von « Que d’os! Que d’os! » eine Komödie in 2 Akten von Bernard Lenne gespielt von den weniger jungen Zuschauern

Zusammenfassung: « Wie kann das Leben in Ez Loges, einem kleinen Dorf auf dem Land, organisiert werden, wenn der Arzt seinen Weggang ankündigt und gleichzeitig die Afgra plant, Studien durchzuführen, um radioaktive Abfälle zu vergraben? In Ez Loges gibt man nicht auf und eine kleine Gruppe unbeugsamer Gallier versucht, Lösungen zu finden, so gut es geht. Man ersetzt den Arzt durch Telekonsultation und « leiht » sich Knochen aus dem Pariser Museum, die man eilig auf einem Feld verstreut, damit archäologische Ausgrabungen die Bauarbeiten verzögern. »

Aufführungen:

am 18. und 24. November sowie am 1., 2. und 8. Dezember 20.30 Uhr

am Sonntag, den 26. November 14.30 Uhr

Online-Reservierung https://www.billetweb.fr/2023-que-dos-que-dos oder telefonisch 0329323257

