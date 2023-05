CONCERT SYMPHONIQUE DE L’ORCHESTRE ALLEGRO VI’VOSGES 5 rue Charles de Gaulle, 10 juin 2023, Éloyes.

Éloyes,Vosges

L’Orchestre Allegro Vi’Vosges vous invite à ses concerts symphoniques, construits sur un programme riche et varié :

– Ouverture de Mirelle, Gounod

– Prélude à l’après-midi d’un faune, Debussy

– Shéhérazade, Rimski-Korsakov

– Sur un marché persan, Ketèlbey

– Peer Gynt, Suite n°1, La mort d’Ase, Dans l’antre du roi de la montage, Grieg. Tout public

Samedi 2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 21:45:00. 0 EUR.

5 rue Charles de Gaulle Espace culturel

Éloyes 88510 Vosges Grand Est



The Allegro Vi’Vosges Orchestra invites you to its symphonic concerts, built on a rich and varied program:

– Overture to Mirelle, Gounod

– Prelude to the afternoon of a faun, Debussy

– Scheherazade, Rimsky-Korsakov

– On a Persian market, Ketèlbey

– Peer Gynt, Suite No. 1, The death of Ase, In the den of the king of the mountain, Grieg

La Orquesta Allegro Vi’Vosges le invita a sus conciertos sinfónicos, construidos sobre un programa rico y variado:

– Obertura de Mirelle, Gounod

– Preludio a la tarde de un fauno, Debussy

– Scheherazade, Rimsky-Korsakov

– En un mercado persa, Ketèlbey

– Peer Gynt, Suite nº 1, La muerte de Ase, En la guarida del rey de la montaña, Grieg

Das Orchester Allegro Vi’Vosges lädt Sie zu seinen Sinfoniekonzerten ein, die auf einem reichhaltigen und abwechslungsreichen Programm aufgebaut sind :

– Ouvertüre zu Mirelle, Gounod

– Prélude à l’après-midi d’un faune, Debussy

– Shéhérazade, Rimski-Korsakov

– Auf einem persischen Markt, Ketèlbey

– Peer Gynt, Suite Nr. 1, Ase’s Tod, In der Höhle des Montagekönigs, Grieg

