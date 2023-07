Evénemment VitalSport 5 Rue Charles Darwin Niort, 9 octobre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Du 9 au 10 septembre 2023, le Vitalsport débarque à Décathlon Niort. Gratuit et ouvert à tous, c’est l’occasion parfaite pour vous initier à des dizaines de sports différents.

L’encadrement est assuré par des éducateurs diplômés.

Vous pourrez également rencontrer tous les acteurs sportifs de la région et prendre des renseignements..

2023-10-09 fin : 2023-10-10 . EUR.

5 Rue Charles Darwin Décathlon

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



From September 9 to 10, 2023, Vitalsport is coming to Décathlon Niort. Free and open to all, it’s the perfect opportunity to try out dozens of different sports.

Supervision is provided by qualified instructors.

You’ll also be able to meet all the sports players in the region and find out more.

Del 9 al 10 de septiembre de 2023, Vitalsport llega a Décathlon Niort. Gratuito y abierto a todos, es la ocasión perfecta para probar decenas de deportes diferentes.

Estarás supervisado por monitores cualificados.

Además, podrá conocer a todos los deportistas de la región e informarse.

Vom 9. bis 10. September 2023 landet der Vitalsport im Decathlon Niort. Kostenlos und offen für alle, ist dies die perfekte Gelegenheit, um in Dutzende verschiedener Sportarten hineinzuschnuppern.

Die Betreuung wird von diplomierten Pädagogen gewährleistet.

Außerdem können Sie alle Sportakteure der Region kennenlernen und Informationen einholen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Niort Marais Poitevin