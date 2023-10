Conférence : Roulez jeunesse ! Un regard sur la nouvelle création théâtrale 5 rue bouverie Montélimar, 7 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Thierry Jallet, professeur de lettres et d’expression dramatique. Illustré de lectures par des élèves des classes théâtre du conservatoire, état des lieux de la création théâtrale contemporaine, et des nouvelles voix du théâtre jeunesse..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . .

5 rue bouverie Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Thierry Jallet, teacher of literature and dramatic expression. Illustrated with readings by students from the Conservatoire’s theater classes, an overview of contemporary theater creation and new voices in children’s theater.

Thierry Jallet, profesor de literatura y arte dramático. Ilustrado con lecturas de alumnos de las clases de arte dramático del Conservatorio, es un panorama de la creación teatral contemporánea y de las nuevas voces del teatro infantil.

Thierry Jallet, Lehrer für Literatur und Dramatik. Illustriert mit Lesungen von Schülern der Theaterklassen des Konservatoriums, Bestandsaufnahme des zeitgenössischen Theaterschaffens und der neuen Stimmen des Jugendtheaters.

