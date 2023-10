Conférence : le travail du timbre et des bruits 5 rue bouverie Montélimar, 30 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Par Bertrand Merlier, compositeur en partenariat avec l’Université Populaire. À partir d’écoutes choisies et commentées et de partitions graphiques édifiantes, retour sur les diverses inventions esthétiques qui chamboulent radicalement notre écoute..

2023-11-30

5 rue bouverie Conservatoire de musique

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



By Bertrand Merlier, composer, in partnership with the Université Populaire. Based on selected listening sessions with commentary and edifying graphic scores, a look back at the various aesthetic inventions that are radically changing the way we listen.

Por Bertrand Merlier, compositor, en colaboración con la Universidad Popular. A partir de escuchas seleccionadas con comentarios y edificantes partituras gráficas, una mirada retrospectiva a las distintas invenciones estéticas que están cambiando radicalmente nuestra forma de escuchar.

Von Bertrand Merlier, Komponist, in Zusammenarbeit mit der Université Populaire. Anhand von ausgewählten und kommentierten Hörbeispielen und erbaulichen grafischen Partituren werden verschiedene ästhetische Erfindungen vorgestellt, die unser Hörverhalten radikal verändern.

