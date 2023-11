Concert jazz et musiques actuelles 5 rue bouverie Montélimar, 29 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Concert de Jazz et musiques actuelles par les élèves et les professeurs du conservatoire..

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

5 rue bouverie Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jazz and contemporary music concert by students and teachers from the conservatory.

Concierto de jazz y música contemporánea a cargo de alumnos y profesores del Conservatorio.

Konzert mit Jazz und aktueller Musik von Schülern und Lehrern des Konservatoriums.

Mise à jour le 2023-10-27 par Montélimar Tourisme Agglomération