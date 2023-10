Conférence : Le violon et le luthier parr Marc Rosenstiel, Luthier 5 rue bouverie Montélimar, 9 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Retour sur l’histoire du violon puis découverte des étapes de sa fabrication ou de sa restauration, par un luthier « Meilleur ouvrier de France ». En Partenariat avec l’Université Populaire..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . .

5 rue bouverie Conservatoire de musique

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A look back at the history of the violin, followed by a « Meilleur ouvrier de France » violin maker, who will show you how it is made and restored. In partnership with the Université Populaire.

Una mirada a la historia del violín, seguida de una introducción a las diferentes etapas de su fabricación y restauración, dirigida por un luthier « Meilleur ouvrier de France ». En colaboración con la Universidad Popular.

Rückblick auf die Geschichte der Geige und anschließend Entdeckung der Etappen ihrer Herstellung oder Restaurierung durch einen Geigenbauer, der « Meilleur ouvrier de France » ist. In Zusammenarbeit mit der Université Populaire.

