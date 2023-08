Concert : Aa’in 5 rue bouverie Montélimar, 6 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Entre Venezuela et Colombie, le groupe puise ses énergies fondamentales dans le répertoire traditionnel de cette région, irradiée au cours de l’histoire par les musiques indigènes puis celles importées par les colons espagnols et les esclaves africains..

2023-10-06

5 rue bouverie Conservatoire de musique

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Between Venezuela and Colombia, the group draws its fundamental energies from the traditional repertoire of this region, irradiated throughout history by indigenous music and then by that imported by Spanish colonists and African slaves.

A caballo entre Venezuela y Colombia, el grupo extrae sus energías fundamentales del repertorio tradicional de esta región, irradiado a lo largo de la historia por la música indígena y luego por la importada por los colonos españoles y los esclavos africanos.

Zwischen Venezuela und Kolumbien gelegen, schöpft die Gruppe ihre grundlegenden Energien aus dem traditionellen Repertoire dieser Region, die im Laufe der Geschichte von der indigenen Musik und später von der durch die spanischen Kolonialherren und die afrikanischen Sklaven importierten Musik bestrahlt wurde.

