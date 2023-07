Concert : Sonates au féminin 5 rue bouverie Montélimar, 6 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Jeanne Hourez et Katia Darisio sont deux musiciennes françaises qui se rencontrent à l’Université de Montréal. Elles se retrouvent régulièrement afin de proposer un répertoire original pour violon et piano, sur les compositrices de la Belle-Epoque..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . .

5 rue bouverie Conservatoire de musique

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Jeanne Hourez and Katia Darisio are two French musicians who met at the Université de Montréal. They meet regularly to propose an original repertoire for violin and piano, based on female composers of the Belle-Epoque.

Jeanne Hourez y Katia Darisio son dos músicas francesas que se conocieron en la Universidad de Montreal. Se reúnen regularmente para ofrecer un repertorio original para violín y piano, basado en mujeres compositoras de la Belle Epoque.

Jeanne Hourez und Katia Darisio sind zwei französische Musikerinnen, die sich an der Universität von Montreal kennengelernt haben. Sie treffen sich regelmäßig, um ein originelles Repertoire für Violine und Klavier über die Komponistinnen der Belle-Epoque anzubieten.

