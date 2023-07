Quercy Aventure – Canyoning 5, rue Boutaric Figeac, 12 juillet 2023, Figeac.

Le canyoning est une discipline qui trouve une partie de ses origines dans la spéléologie. C’est une activité de pleine nature aquatique, ludique, réputée à sensation forte, encadrée par des moniteurs diplômés d’état. Elle consiste à descendre en eau vive , des gorges où se situent des torrents, rivières, ruisseaux et diverses cascades de montagne à l’aide de matériel adaptés.

Avec le professionnalisme du bureau des guides de Quercy Aventure, notre équipe vous propose des séances de parcours d’initiation au canyonisme, seul, en groupe , en famille. Nos expériences sont adaptées à l’initiation des personnes débutants, mais aussi aux experts à la recherche d’adrénaline en toute sécurité..

Quercy Aventure is a leisure organisation, run by Mr. Jean-Luc Guinot , a professional in the domains of speleology, canyoning, and other outdoor pursuits. He has been instrumental in the discovery of some painted caves.

Quercy Aventure es un organismo de recreo, animado por el Sr. Jean-Luc Guinot, un profesional de la espeleología, del descenso de barrancos y de las actividades al aire libre. Es el descubridor de algunas cuevas pintadas.

Canyoning ist eine Sportart, die ihre Ursprünge zum Teil in der Höhlenforschung hat. Es handelt sich um eine Aktivität in der freien Natur, die im Wasser stattfindet, Spaß macht, als sehr aufregend gilt und von staatlich geprüften Lehrern betreut wird. Sie besteht darin, mithilfe geeigneter Ausrüstung in Wildwasserschluchten, in denen sich Bäche, Flüsse, Bäche und verschiedene Bergwasserfälle befinden, hinabzusteigen.

Mit der Professionalität des Führerbüros von Quercy Aventure bietet Ihnen unser Team Einführungskurse in den Canyonismus an, allein, in der Gruppe oder mit der Familie. Unsere Erlebnisse eignen sich für Anfänger, aber auch für Experten auf der Suche nach Adrenalin in aller Sicherheit.

