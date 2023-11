Duo orgue et cornet à bouquin 5 rue Bossuet Pierrefitte-Nestalas, 18 novembre 2023, Pierrefitte-Nestalas.

Pierrefitte-Nestalas,Hautes-Pyrénées

Musique de Cour, selon la mode versaillaise des XVIe et XVIIe siècles et ses influences ; Magnificat à l’usage des vêpres ; plain-chant alterné : G.Zanetti, G.Felice-Sances, C.Monteverdi, M.Lambert, JB.Lully….

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

5 rue Bossuet Nouvelle église

Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie



Court music, according to the Versailles fashion of the 16th and 17th centuries and its influences; Magnificat for vespers; plainchant alterné: G.Zanetti, G.Felice-Sances, C.Monteverdi, M.Lambert, JB.Lully…

Música cortesana de estilo versallesco de los siglos XVI y XVII y sus influencias; Magnificat de vísperas; canto llano alternado: G.Zanetti, G.Felice-Sances, C.Monteverdi, M.Lambert, JB.Lully…

Hofmusik nach der Versailler Mode des 16. und 17. Jahrhunderts und ihren Einflüssen; Magnificat für den Gebrauch in der Vesper; abwechselnder Cantus firmus: G.Zanetti, G.Felice-Sances, C.Monteverdi, M.Lambert, JB.Lully…

