ANIMATION BISCUITERIE : LE VINAILLOU 5 rue Bonnemère Saumur, 14 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Patrick Groneau de la Biscuiterie Le Vinaillou, située aux Rosiers-sur-Loire, est présent pour vous faire déguster ses biscuits. Bénéficiez de 15% de remise sur vos achats de biscuits et participez également à une tombola !.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

5 rue Bonnemère

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Patrick Groneau, from Biscuiterie Le Vinaillou in Les Rosiers-sur-Loire, will be on hand to help you sample his cookies. Benefit from a 15% discount on your cookie purchases, and take part in a tombola!

Patrick Groneau, de la Biscuiterie Le Vinaillou de Les Rosiers-sur-Loire, estará a su disposición para ayudarle a degustar sus galletas. Disfrute de un 15% de descuento en sus compras de galletas y participe en una tómbola

Patrick Groneau von der Biscuiterie Le Vinaillou in Les Rosiers-sur-Loire ist anwesend, um Ihnen eine Kostprobe seiner Kekse zu geben. Profitieren Sie von 15% Rabatt auf Ihren Kekseinkauf und nehmen Sie außerdem an einer Tombola teil!

