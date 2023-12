Lecture de Contes de Noël 5 rue Bersot Surgères Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Surgères Lecture de Contes de Noël 5 rue Bersot Surgères, 20 décembre 2023, Surgères. Surgères Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 15:30:00

fin : 2023-12-20 L’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin propose aux enfants de venir se plonger dans la magie de Noël grâce à la lecture de contes de Noël.

La lecture de contes se terminera par un petit goûter



GRATUIT, groupe limité, sur réservation..

L’Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin propose aux enfants de venir se plonger dans la magie de Noël grâce à la lecture de contes de Noël.

La lecture de contes se terminera par un petit goûter



GRATUIT, groupe limité, sur réservation. .

5 rue Bersot Comptoir Local de Surgères

Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Surgères Autres Code postal 17700 Lieu 5 rue Bersot Adresse 5 rue Bersot Comptoir Local de Surgères Ville Surgères Departement Charente-Maritime Lieu Ville 5 rue Bersot Surgères Latitude 46.107031 Longitude -0.751527 latitude longitude 46.107031;-0.751527

5 rue Bersot Surgères Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/surgeres/