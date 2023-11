Sancerre Apéro ! Expérience Vins et Fromages 5 Rue Basse des Remparts Sancerre, 3 novembre 2023, Sancerre.

Sancerre,Cher

Expérience (en Anglais). Rejoignez moi au cœur du Sancerre Médiéval. Nous découvrirons les vins de la région de Sancerre et de la vallée de la Loire. Comprend (5 vins) – blanc, rosé , rouge et, bien sûr, quelques bulles !!.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 19:00:00. 75 EUR.

5 Rue Basse des Remparts

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



Experience. Join me in the heart of medieval Sancerre. We’ll discover the wines of the Sancerre region and the Loire Valley. Includes (5 wines) – white, rosé, red and, of course, some bubbles!

La experiencia. Acompáñeme al corazón del Sancerre medieval. Descubriremos los vinos de la región de Sancerre y del Valle del Loira. Incluye (5 vinos) – blanco, rosado, tinto y, por supuesto, ¡algunas burbujas!

Erfahrung (auf Englisch). Begleiten Sie mich in das Herz des mittelalterlichen Sancerre. Wir werden die Weine der Region Sancerre und des Loiretals kennenlernen. Enthält (5 Weine) – weiß, rosé , rot und natürlich ein paar Blasen!!!

