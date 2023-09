LUMIÈRE SUR LE PASSÉ TEXTILE – Les nuits de l’estuaire 5 Rue Auguste Desgenetais Bolbec, 21 octobre 2023, Bolbec.

Bolbec,Seine-Maritime

ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE

Dans les locaux de l’ancienne usine Desgenetais, un petit groupe de passionnés, autrefois salariés de cette industrie, a recréé toute la chaîne de fabrication du coton. Au cours d’une visite guidée nocturne de l’Atelier-Musée du Textile, découvrez l’histoire de l’usine à travers un diaporama et l’illumination des machines en marche, sublimées par un effet d’ombre et de lumières. À partir de 22h30, le Duo SONADENN, vous offrira un concert de violon et guitare, sous l’égide du Conservatoire Caux Seine Agglo..

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. .

5 Rue Auguste Desgenetais

Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie



TEXTILE WORKSHOP-MUSEUM

On the premises of the former Desgenetais factory, a small group of enthusiasts, once employees of this industry, have recreated the entire cotton production chain. During a guided tour of the Atelier-Musée du Textile at night, discover the history of the factory through a slide show and the illumination of running machines, sublimated by a light and shadow effect. Starting at 10:30pm, the SONADENN Duo, under the aegis of the Caux Seine Agglo Conservatory, will offer a violin and guitar concert.

TALLER-MUSEO TEXTIL

En los locales de la antigua fábrica Desgenetais, un pequeño grupo de entusiastas que trabajaban en la industria han recreado toda la cadena de producción del algodón. Realice una visita guiada nocturna al Atelier-Musée du Textile y descubra la historia de la fábrica a través de una proyección de diapositivas y la iluminación de las máquinas en funcionamiento, realzada por un efecto de luces y sombras. A partir de las 22.30 h, el dúo SONADENN ofrecerá un concierto de violín y guitarra, bajo los auspicios del Conservatorio de Caux Seine Agglo.

ATELIER-MUSÉE DU TEXTILE

In den Räumlichkeiten der ehemaligen Fabrik Desgenetais hat eine kleine Gruppe von Enthusiasten, die früher in dieser Industrie beschäftigt waren, die gesamte Kette der Baumwollherstellung nachgebildet. Während einer nächtlichen Führung durch das Atelier-Musée du Textile entdecken Sie die Geschichte der Fabrik anhand einer Diashow und der Beleuchtung der laufenden Maschinen, die durch einen Licht- und Schatteneffekt sublimiert werden. Ab 22:30 Uhr gibt das Duo SONADENN unter der Schirmherrschaft des Konservatoriums Caux Seine Agglo ein Konzert mit Geige und Gitarre.

Mise à jour le 2023-09-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche