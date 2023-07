Journées du patrimoine- Hotel Lépinat 5 rue Armand Guillaumin Crozant, 16 septembre 2023, Crozant.

Crozant,Creuse

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’Hotel Lépinat ouvre ses portes avec un petit tarif ( 1.50€ l’entrée). Une occasion pour visiter le lieu.(gratuit pour les – de 15 ans)..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

5 rue Armand Guillaumin

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of Heritage Days, the Hotel Lépinat is opening its doors to the public for a small fee (1.50? admission). (Free for children under 15).

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, el hotel Lépinat abre sus puertas al público por un módico precio (1,50 euros la entrada). Es una buena oportunidad para visitar el lugar (gratis para menores de 15 años).

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes öffnet das Hotel Lépinat seine Türen zu einem niedrigen Preis (1,50? Eintritt). (Für Kinder unter 15 Jahren ist der Eintritt frei).

