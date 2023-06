Exposition Galerie Padma : Marilyn Darjo 5 Rue Armand Fallières Nérac, 5 juin 2023, Nérac.

Nérac,Lot-et-Garonne

La Galerie Padma vous propose une exposition de Marilyn Darjo qui présente ses peintures acrylique et Raku..

2023-06-05 à ; fin : 2023-06-10 12:30:00. .

5 Rue Armand Fallières Galerie PADMA

Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Galerie Padma presents an exhibition of Marilyn Darjo’s acrylic and Raku paintings.

Galerie Padma presenta una exposición de pinturas acrílicas y Raku de Marilyn Darjo.

Die Galerie Padma bietet Ihnen eine Ausstellung von Marilyn Darjo, die ihre Acryl- und Raku-Malerei präsentiert.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT de l’Albret