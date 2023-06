Séance spéciale « La Petite Sirène » au cinéma Le Paris 5 Rue Aristide Cauchois Rives-en-Seine, 10 juin 2023, Rives-en-Seine.

Rives-en-Seine,Seine-Maritime

Rendez-vous dans votre cinéma pour découvrir le dernier Disney : ̀ !

Venez discuter et prendre une photo avec une vraie sirène (Alexia Sirene) et tenter de remporter de magnifiques bijoux offerts par la bijouterie L’atelier du Temps et une montre Flik Flak sirène en partenariat avec Swatch ✨

Pour l’occasion, nous aurons la chance d’avoir Anne-Marie Amt en tant que photographe pour immortaliser ce moment

Samedi 10 Juin : animations à partir de 17h30

Infos et réservations sur notre site www.noecinemas.com ou à l’accueil de votre cinéma.

2023-06-10 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

5 Rue Aristide Cauchois Cinéma Noé Le Paris

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie



???? ??????? ????????? « ?? ?????? ??????? » ????

Visit your local cinema to discover the latest Disney movie: ?? ?????? ???????!

Come and chat and take a photo with a real mermaid (Alexia Sirene) and try your luck at winning some wonderful jewelry from L’atelier du Temps and a Flik Flak mermaid watch in partnership with Swatch?

For the occasion, we’ll be lucky enough to have Anne-Marie Amt as photographer to immortalize the moment?

? Saturday June 10: entertainment from 5.30pm

? Information and bookings on our website www.noecinemas.com or at your cinema reception

???? ??????? ????????? « ?? ?????? ??????? » ????

Visite su cine local para ver la última película de Disney: ?? ?????? ??????? !

Ven a charlar y a hacerte una foto con una sirena de verdad (Alexia Sirene) e intenta ganar unas maravillosas joyas donadas por la joyería L’atelier du Temps y un reloj de sirena Flik Flak en colaboración con Swatch?

Para la ocasión, tendremos la suerte de contar con Anne-Marie Amt como fotógrafa para inmortalizar este momento ?

? Sábado 10 de junio: animación a partir de las 17.30 h

? Información y reservas en nuestra página web www.noecinemas.com o en la recepción de su cine

???? ??????? ????????? « ?? ?????? ??????? » ????

Besuchen Sie Ihr Kino, um den neuesten Disney-Film zu sehen: ?? ?????? ???????!

Unterhalten Sie sich und machen Sie ein Foto mit einer echten Meerjungfrau (Alexia Sirene) und versuchen Sie, wunderschönen Schmuck zu gewinnen, der vom Juweliergeschäft L’atelier du Temps zur Verfügung gestellt wird, sowie eine Flik Flak Meerjungfrauen-Uhr in Partnerschaft mit Swatch?

Zu diesem Anlass werden wir das Glück haben, Anne-Marie Amt als Fotografin zu haben, um diesen Moment festzuhalten?

? Samstag, 10. Juni: Animationen ab 17:30 Uhr?

? Infos und Reservierungen auf unserer Website www.noecinemas.com oder an der Rezeption Ihres Kinos

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche