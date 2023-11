Marché de créateurs à Clécy 5 Rue André Hardy Clécy, 2 décembre 2023, Clécy.

Clécy,Calvados

L’atelier De fil en Filles propose un marché de créateurs qui aura lieu le samedi 02 et dimanche 03 décembre à Clécy.

Il aura lieu au 5 rue Hardy, au nouvel emplacement de la boutique juste à côté de l’épicerie du coing.

Stands : bois, céramique, textile, mode, fleurs séchées, savonnerie, illustration, marqueterie, tricot, bijoux, semences paysannes, alimentation locale…

Sur place il y aura 2 foodtruck le samedi et 1 foodtruck le dimanche. Le vert festin (cuisine végétarienne) et Crockediem (galette)

Buvette sur place : boissons chaudes et bière tout au long de la journée..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

5 Rue André Hardy

Clécy 14570 Calvados Normandie



The De fil en Filles workshop is organizing a designer’s market on Saturday December 02 and Sunday December 03 in Clécy.

It will take place at 5 rue Hardy, in the store’s new location next to the épicerie du coing.

Stands: wood, ceramics, textiles, fashion, dried flowers, soapmaking, illustration, marquetry, knitting, jewelry, farmers’ seeds, local food…

There will be 2 foodtrucks on Saturday and 1 on Sunday. Le vert festin (vegetarian cuisine) and Crockediem (galette)

On-site refreshment bar: hot drinks and beer throughout the day.

El taller De fil en Filles organiza un mercadillo de diseño el sábado 02 y el domingo 03 de diciembre en Clécy.

Tendrá lugar en el número 5 de la rue Hardy, en la nueva ubicación de la tienda junto a la épicerie du coing.

Puestos: madera, cerámica, textil, moda, flores secas, jabonería, ilustración, marquetería, punto, bisutería, semillas de agricultores, alimentos locales…

Habrá 2 foodtrucks el sábado y 1 el domingo. Le vert festin (cocina vegetariana) y Crockediem (galette)

Bar de refrescos in situ: bebidas calientes y cerveza durante todo el día.

Das Atelier De fil en Filles bietet einen Designermarkt an, der am Samstag, den 02. und Sonntag, den 03. Dezember in Clécy stattfindet.

Er findet in der 5 rue Hardy statt, am neuen Standort des Ladens direkt neben dem Lebensmittelgeschäft « épicerie du coing ».

Stände: Holz, Keramik, Textilien, Mode, Trockenblumen, Seifenherstellung, Illustrationen, Einlegearbeiten, Strickwaren, Schmuck, bäuerliches Saatgut, lokale Lebensmittel…

Vor Ort wird es am Samstag 2 Foodtrucks und am Sonntag 1 Foodtruck geben. Le vert festin (vegetarische Küche) und Crockediem (Galette)

Getränkeausschank vor Ort: Heiße Getränke und Bier den ganzen Tag über.

