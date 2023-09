Festival du Jeu en Poitou 5 Rue Alphonse Plault Neuville-de-Poitou, 7 octobre 2023, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou,Vienne

Rendez-vous à Neuville-de-Poitou, samedi 7 et dimanche 8 octobre.

Ambiance familiale de 10h à 19h, avec de nombreux espaces et activités, de 0 à 99 ans et plus.

Le samedi soir, grande soirée jeux !

Entrée gratuite, buvette et restauration sur place..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 19:00:00. EUR.

5 Rue Alphonse Plault Salle des fêtes

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



See you in Neuville-de-Poitou, Saturday October 7 and Sunday October 8.

Family atmosphere from 10 a.m. to 7 p.m., with a wide range of activities and areas, for ages 0 to 99 and up.

Saturday evening, a big games night!

Free admission, refreshments and snacks on site.

Nos vemos en Neuville-de-Poitou el sábado 7 y el domingo 8 de octubre.

Ambiente familiar de 10:00 a 19:00, con muchos espacios y actividades, de 0 a 99 años en adelante.

El sábado por la noche, ¡gran noche de juegos!

Entrada gratuita, refrescos y comida in situ.

Treffpunkt in Neuville-de-Poitou am Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. Oktober.

Familiäre Atmosphäre von 10 bis 19 Uhr, mit vielen Bereichen und Aktivitäten, von 0 bis 99 Jahren und älter.

Am Samstagabend großer Spieleabend!

Freier Eintritt, Getränke und Essen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme du Haut-Poitou