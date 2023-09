Folkore en Poitou 5 Rue Alphonse Plault Neuville-de-Poitou Catégories d’Évènement: Neuville-de-Poitou

Vienne Folkore en Poitou 5 Rue Alphonse Plault Neuville-de-Poitou, 1 octobre 2023, Neuville-de-Poitou. Neuville-de-Poitou,Vienne Spectacle folklorique Dimanche 1er octobre 2023, à 15h à la salle des fêtes de Neuville de Poitou. Avec des troupes de Châtellerault, Buxerolles, Montmorillon..

5 Rue Alphonse Plault Salle des fêtes

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Folk show Sunday, October 1, 2023, 3pm at the Neuville de Poitou village hall. With troupes from Châtellerault, Buxerolles, Montmorillon. Espectáculo folclórico Domingo 1 de octubre de 2023, a las 15.00 h en la sala del pueblo de Neuville de Poitou. Con las comparsas de Châtellerault, Buxerolles y Montmorillon. Folkloreshow Sonntag, 1. Oktober 2023, um 15 Uhr in der Festhalle von Neuville de Poitou. Mit Truppen aus Châtellerault, Buxerolles und Montmorillon. Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme du Haut-Poitou Détails Catégories d’Évènement: Neuville-de-Poitou, Vienne Autres Lieu 5 Rue Alphonse Plault Adresse 5 Rue Alphonse Plault Salle des fêtes Ville Neuville-de-Poitou Departement Vienne Lieu Ville 5 Rue Alphonse Plault Neuville-de-Poitou latitude longitude 46.68466;0.24563

