Projection « Là Haut Perchés » 5 routes des écoles Mellionnec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec Projection « Là Haut Perchés » 5 routes des écoles Mellionnec, 9 janvier 2024, Mellionnec. Mellionnec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 20:00:00

fin : 2024-01-09 . Mardi 9 janvier à 20h à Mellionnec : « Là Haut Perchés » de Raphaël Mathié (107’, 2022) à l’Auberge À la belle étoile. En présence du réalisateur. Perchés dans un hameau des Alpes-de-Haute-Provence, Mich, Coco, Christiane, François et les autres résistent comme ils peuvent au temps qui passe, à la solitude et aux infortunes de la vie. Quand une vieille histoire de météorite refait surface. Tarif : GRATUIT Org. Ty Films en partenariat avec Films en Bretagne .

5 routes des écoles Auberge À la belle étoile

Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Mellionnec Autres Code postal 22110 Lieu 5 routes des écoles Adresse 5 routes des écoles Auberge À la belle étoile Ville Mellionnec Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville 5 routes des écoles Mellionnec Latitude 48.174368 Longitude -3.2957384 latitude longitude 48.174368;-3.2957384

5 routes des écoles Mellionnec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellionnec/