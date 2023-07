Ateliers artistiques avec Poulpykiss 5 route du Petit Palais Anglet, 3 juillet 2023, Anglet.

Anglet,Pyrénées-Atlantiques

L’artiste peintre et sculpteur, Virginie Cétaire alias Poulpykiss, propose des ateliers artistiques pour enfants de 5 à 14 ans.

Au programme, peinture, modelage, sculpture, création de mobile ou de totem, le tout en lien avec la nature environnante et au gré des saisons.

Ces ateliers sont organisés au Relais de Chiberta, un endroit propice à la création, entouré de chevaux, situé en lisière de la Forêt du Pignada..

5 route du Petit Palais Centre équestre

Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Painter and sculptor Virginie Cétaire, aka Poulpykiss, offers art workshops for children aged 5 to 14.

On the program: painting, modelling, sculpture, mobile and totem creation, all linked to the surrounding nature and the seasons.

The workshops take place at the Relais de Chiberta, an ideal setting for creativity, surrounded by horses and located on the edge of the Forêt du Pignada.

La pintora y escultora Virginie Cétaire, alias Poulpykiss, ofrece talleres de arte para niños de 5 a 14 años.

El programa incluye pintura, modelado, escultura, creación de móviles y tótems, todo ello en consonancia con el entorno natural y las estaciones.

Los talleres tienen lugar en el Relais de Chiberta, un lugar ideal para las actividades creativas, rodeado de caballos y situado al borde del Forêt du Pignada.

Die Malerin und Bildhauerin Virginie Cétaire alias Poulpykiss bietet Kunstworkshops für Kinder von 5 bis 14 Jahren an.

Auf dem Programm stehen Malen, Modellieren, Bildhauerei, das Erstellen eines Mobiles oder Totems, alles in Verbindung mit der umgebenden Natur und im Wechsel der Jahreszeiten.

Die Workshops finden im Relais de Chiberta statt, einem Ort, der sich für kreatives Schaffen anbietet, umgeben von Pferden und am Rande des Forêt du Pignada gelegen.

