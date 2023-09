Stage de Qi Gong 5 route du Kleebach Munster, 14 octobre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Stage découverte du Qi Gong des 8 Pièces de Brocart ou Ba Duan Jin.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 16:00:00. EUR.

5 route du Kleebach

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Introduction to the 8 Pieces of Brocade Qi Gong or Ba Duan Jin

8 Piezas de Brocado Qi Gong o Ba Duan Jin curso de descubrimiento

Schnupperkurs Qi Gong der 8 Brokatstücke oder Ba Duan Jin

