Escape game : le Père Noël a disparu ! 5 Route des Rouchauds Merlines, 23 décembre 2023 13:30, Merlines.

Merlines,Corrèze

Le Père Noël a fait une fugue. La Mère Noël et le renne Rudolph sont paniqués ! Noël approche à grands pas et les cadeaux ne sont pas prêts. Il faut à tout prix le retrouver ! Mais attention, vous avez seulement 45 minutes pour y parvenir !

A partir de 8 ans.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 16:30:00. EUR.

5 Route des Rouchauds Le cantou

Merlines 19340 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Santa Claus has run away. Mrs. Claus and Rudolph the reindeer are in a panic! Christmas is fast approaching and the presents aren’t ready. Santa must be found at all costs! But you’ve only got 45 minutes to do it!

Ages 8 and up

Papá Noel se ha escapado. La Sra. Claus y el reno Rudolph están aterrorizados La Navidad se acerca y los regalos no están listos. Hay que encontrar a Papá Noel a toda costa ¡Pero sólo tienen 45 minutos para hacerlo!

A partir de 8 años

Der Weihnachtsmann ist weggelaufen. Die Weihnachtsfrau und das Rentier Rudolph sind in Panik! Weihnachten steht vor der Tür und die Geschenke sind noch nicht fertig. Sie müssen ihn um jeden Preis wiederfinden! Aber Vorsicht: Sie haben nur 45 Minuten Zeit!

Ab 8 Jahren

