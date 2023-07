Soirée Basque 5 Route des Machines Sémignan Saint-Laurent-Médoc, 21 juillet 2023, Saint-Laurent-Médoc.

Saint-Laurent-Médoc,Gironde

Repas et Chants basques par le groupe Kiskilak dirigé par Didier Sabarot de la Cave Arno au Taillan-Médoc

– 1 verre de Sangria

– Salade du Saud-Ouest

– Magret de canards et frites maison

– Fromage

– Tourtière

– 1 verre de vin rouge ou rosé

Un menu particulier sera prévu pour les enfants.

L’ambiance musicale sera assurée par le groupe Basque Kiskilak.

Sur réservation..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

5 Route des Machines Sémignan Château Julia

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meal and Basque songs by the Kiskilak group led by Didier Sabarot from Cave Arno in Le Taillan-Médoc

– 1 glass of Sangria

– Saud-Ouest salad

– Duck breast and home fries

– Cheese

– Tourtière

– 1 glass of red or rosé wine

A special menu will be available for children.

Musical entertainment will be provided by the Basque group Kiskilak.

Reservations required.

Comida y canciones vascas a cargo del grupo Kiskilak dirigido por Didier Sabarot de la Cave Arno en Le Taillan-Médoc

– 1 vaso de sangría

– Ensalada del Saud-Ouest

– Magret de pato y patatas fritas caseras

– Queso

– Tourtière

– 1 copa de vino tinto o rosado

Habrá un menú especial para niños.

La animación musical correrá a cargo del grupo vasco Kiskilak.

Reserva obligatoria.

Essen und baskische Gesänge von der Gruppe Kiskilak unter der Leitung von Didier Sabarot von der Weinkellerei Arno in Le Taillan-Médoc

– 1 Glas Sangria

– Salat aus dem Saud-Ouest

– Entenbrust mit hausgemachten Pommes frites

– Käse

– Tourtière

– 1 Glas Rot- oder Roséwein

Für Kinder wird ein besonderes Menü vorgesehen.

Für die musikalische Umrahmung sorgt die baskische Gruppe Kiskilak.

Auf Vorbestellung.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT Médoc-Vignoble