THÉÂTRE – UNE FAMILLE, UN ARCHITECTE, UNE MAISON – HOMMAGE À PAUL HARANT 5 Route des Lauriers Puissalicon, 21 octobre 2023, Puissalicon.

Puissalicon,Hérault

Balade théâtralisée dans cette maison emblématique de Puissalicon, la Maison Butterfly, orchestrée par D. Bellini et P. Honoré. Avec M. Abellanas, E. Brizon, M. Girault, V. Girault, N. Hocquard, G. Nicolas, M. Saudrais.

Entrée libre à 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Réservation indispensable..

2023-10-21 14:30:00 fin : 2023-10-21 18:30:00. .

5 Route des Lauriers

Puissalicon 34480 Hérault Occitanie



Theatrical stroll through Puissalicon’s iconic Maison Butterfly, orchestrated by D. Bellini and P. Honoré. With M. Abellanas, E. Brizon, M. Girault, V. Girault, N. Hocquard, G. Nicolas, M. Saudrais.

Free admission at 2:30pm, 3:30pm, 4:30pm, 5:30pm. Reservations essential.

Visita teatralizada de esta emblemática casa de Puissalicon, la Maison Butterfly, orquestada por D. Bellini y P. Honoré. Con M. Abellanas, E. Brizon, M. Girault, V. Girault, N. Hocquard, G. Nicolas, M. Saudrais.

Entrada gratuita a las 14.30 h, 15.30 h, 16.30 h y 17.30 h. Imprescindible reservar.

Theatralischer Spaziergang durch dieses emblematische Haus in Puissalicon, das Maison Butterfly, orchestriert von D. Bellini und P. Honoré. Mit M. Abellanas, E. Brizon, M. Girault, V. Girault, N. Hocquard, G. Nicolas, M. Saudrais.

Freier Eintritt um 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Uhr. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT AVANT-MONTS