Ys, la véritable histoire par Mr Jean & Mme Jeanne 5, route des écoles Mellionnec, 27 janvier 2024, Mellionnec.

Mellionnec Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 20:30:00

fin : 2024-01-27

5OO ans après Jésus-Christ, la chrétienté s’enracine en terre de Bretagne.

Avec une rigueur toute scientifique et un jeu burlesque et de´cale´, Mr Jean et Mme Jeanne font revivre pour vous le roi Gradlon et sa de´funte e´pouse Malgwen , Dahud, l’e´ve^que Corentin et le moine Gue´nole´ sans oublier le cheval Morvac’h qui galope sur les flots. Alors vous connai^trez la ve´ritable histoire de la ville d’Ys selon Mr Jean et Mme Jeanne et vous ne pourrez plus jamais dire : « Je ne savais pas ».

5, route des écoles Auberge À la belle étoile

Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne



