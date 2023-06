Exposition « Rétrospective Tour de France 1956 » 5 Route des Colettes Ébreuil, 12 juillet 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

A l’occasion du passage du Tour de France 2023 , Les Amis du Mercurol vous invitent à une rétrospective du Tour de France 1956 qui traversa leur village avec victoire finale au Parc des Princes à Paris du Montluçonnais Roger WALKOWIAK..

2023-07-12 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-12 18:00:00. .

5 Route des Colettes Chapelle Notre Dame du Mercurol

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On the occasion of the Tour de France 2023, Les Amis du Mercurol invite you to a retrospective of the 1956 Tour de France that passed through their village, with Montluçonnais Roger WALKOWIAK’s final victory at the Parc des Princes in Paris.

Coincidiendo con el Tour de Francia 2023, Les Amis du Mercurol le invitan a una retrospectiva del Tour de Francia de 1956 que pasó por su pueblo, con la victoria final del montluçonnais Roger WALKOWIAK en el Parque de los Príncipes de París.

Anlässlich der Durchfahrt der Tour de France 2023 laden die Freunde von Mercurol Sie zu einer Retrospektive der Tour de France 1956 ein, die durch ihr Dorf führte und bei der Roger WALKOWIAK aus Montluçonnais im Parc des Princes in Paris den Gesamtsieg errang.

