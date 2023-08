JEP 2023 – THEÂTRE DANS LES VIGNES 5 Route de Pomas Couffoulens, 17 septembre 2023, Couffoulens.

Couffoulens,Aude

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à une visite exclusive du théâtre dans les vignes, où vous découvrirez un lieu singulier : un ancien chai viticole rénové, désormais dédié au spectacle vivant.

La visite sera conduite par Pierre Heydorff, scénographe et co-créateur du théâtre dans les vignes, qui a personnellement participé à l’aménagement de cet endroit exceptionnel.

Au cours de la visite, vous aurez l’opportunité de découvrir la salle de spectacle, ainsi que les loges et les espaces techniques du théâtre. Plongez dans les coulisses de cet univers artistique captivant et laissez-vous imprégner de son atmosphère unique.

En complément de la visite, d’autres activités sont en préparation, telles qu’une conférence sur l’histoire des chais locaux. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre site internet, nos réseaux sociaux ou à vous abonner à notre newsletter.

Ensuite, si vous le souhaitez, vous pourrez assister au spectacle d’ouverture de saison, lors duquel l’équipe du TdlV présentera en avant-première sa programmation pour les années 2023-2024. Ne manquez pas cette occasion de vivre un moment artistique captivant au sein de ce théâtre.

Gratuit. Sur inscription. Le spectacle aura lieu à 17h et nécessite une réservation préalable (13 €).

2023-09-17 16:00:00 fin : 2023-09-17 16:45:00. .

5 Route de Pomas

Couffoulens 11250 Aude Occitanie



On the occasion of the European Heritage Days, we invite you to an exclusive visit to the Theater in the Vineyards, where you’ll discover a singular venue: a renovated former wine storehouse, now dedicated to live performance.

The tour will be led by Pierre Heydorff, scenographer and co-creator of the theater in the vineyards, who personally participated in the development of this exceptional venue.

During the tour, you’ll have the opportunity to discover the auditorium, dressing rooms and technical areas of the theater. Go behind the scenes of this captivating artistic universe and soak up its unique atmosphere.

To complement the visit, other activities are in preparation, such as a lecture on the history of local wineries. For further information, please visit our website, our social networks or subscribe to our newsletter.

Then, if you wish, you can attend the season opening show, during which the TdlV team will preview its programming for the years 2023-2024. Don’t miss this opportunity to experience a captivating artistic moment at the heart of the theater.

Free admission. Registration required. The show takes place at 5pm and requires advance booking (13 ?)

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le invitamos a realizar una visita exclusiva al Teatro de los Viñedos, donde descubrirá un lugar único: un antiguo almacén de vino renovado, dedicado ahora a la representación de espectáculos en directo.

La visita estará dirigida por Pierre Heydorff, escenógrafo y cocreador del Teatro de los Viñedos, que participó personalmente en la creación de este lugar excepcional.

Durante la visita, tendrá la oportunidad de descubrir la sala, los camerinos y las zonas técnicas del teatro. Adéntrese entre los bastidores de este cautivador universo artístico y empápese de su atmósfera única.

Para complementar la visita, se están preparando otras actividades, como una charla sobre la historia de las bodegas locales. Para más información, visite nuestro sitio web, nuestras redes sociales o suscríbase a nuestro boletín.

Después, si lo desea, podrá asistir al espectáculo de apertura de la temporada, en el que el equipo de TdlV adelantará su programa para 2023-2024. No se pierda esta oportunidad de vivir un momento artístico cautivador en el corazón de este teatro.

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria. El espectáculo tiene lugar a las 17:00 horas y requiere reserva previa (13€)

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes laden wir Sie zu einem exklusiven Besuch des Theaters in den Weinbergen ein, bei dem Sie einen einzigartigen Ort entdecken werden: ein renoviertes ehemaliges Weinlager, das nun der darstellenden Kunst gewidmet ist.

Die Führung wird von Pierre Heydorff, dem Szenografen und Mitschöpfer des Theaters in den Weinbergen, geleitet, der persönlich an der Gestaltung dieses außergewöhnlichen Ortes mitgewirkt hat.

Im Laufe der Führung haben Sie die Möglichkeit, den Zuschauerraum sowie die Logen und technischen Räume des Theaters zu entdecken. Tauchen Sie hinter die Kulissen dieser fesselnden Kunstwelt und lassen Sie die einzigartige Atmosphäre auf sich wirken.

Als Ergänzung zum Besuch sind weitere Aktivitäten in Planung, wie z. B. ein Vortrag über die Geschichte der örtlichen Weinkellereien. Für weitere Informationen laden wir Sie ein, unsere Website und unsere sozialen Netzwerke zu besuchen oder unseren Newsletter zu abonnieren.

Anschließend können Sie, wenn Sie möchten, die Show zur Saisoneröffnung besuchen, bei der das Team des TdlV eine Vorpremiere seines Programms für die Jahre 2023-2024 geben wird. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, einen fesselnden künstlerischen Moment in diesem Theater zu erleben.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Vorstellung findet um 17 Uhr statt und erfordert eine vorherige Reservierung (13?)

Mise à jour le 2023-08-21 par A.D.T. de l’Aude / OT – Grand Carcassonne Tourisme