LA NUIT RÊVÉE D’UN SONGE 5 Route de Pomas, 24 août 2023, Couffoulens.

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres » – Antonio Gramsci

La nuit rêvée d’un songe est une pièce librement inspirée du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.

Le songe d’une nuit d’été raconte l’histoire d’un couple obligé de fuir l’autorité patriarcale pour vivre son amour. Ils se réfugient dans une forêt où un conflit à lieu entre Obéron et Titania, la reine des fées. La forêt est chamboulée pour le bouleversement climatique que provoque leur dispute. Le Songe d’une nuit d’été, avec féérie et humour, interroge notre société étriquée et destructrice.

Dans la nuit rêvée d’un songe, une joyeuse troupe de théâtre adapte la pièce de Shakespeare. Entre mythologie grecque et légendes audoises, on y voit le spectacle en train de se créer, la magie du théâtre rejoindre la magie de l’histoire..

2023-08-24 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-24 . EUR.

5 Route de Pomas

Couffoulens 11250 Aude Occitanie



« The old world is dying, the new world is slow to appear and in this chiaroscuro monsters appear » – Antonio Gramsci

The dreamy night of a dream is a play freely inspired by Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream.

A Midsummer Night’s Dream tells the story of a couple forced to flee patriarchal authority to live their love. They take refuge in a forest where a conflict takes place between Oberon and Titania, the fairy queen. The forest is turned upside down because of the climatic upheaval caused by their dispute. A Midsummer Night’s Dream, with enchantment and humor, questions our narrow and destructive society.

In the dreamy night of a dream, a joyful theater company adapts Shakespeare’s play. Between Greek mythology and Aude legends, we see the show being created, the magic of the theater joining the magic of history.

« El viejo mundo agoniza, el nuevo tarda en aparecer y en este claroscuro surgen los monstruos » – Antonio Gramsci

Sueño de una noche de verano es una obra basada libremente en Sueño de una noche de verano de Shakespeare.

El Sueño de una Noche de Verano cuenta la historia de una pareja obligada a huir de la autoridad patriarcal para vivir su amor. Se refugian en un bosque donde tiene lugar un conflicto entre Oberón y Titania, la reina de las hadas. El bosque está patas arriba debido a los trastornos climáticos provocados por su disputa. Sueño de una noche de verano, con cuento de hadas y humor, cuestiona nuestra sociedad estrecha y destructiva.

En la noche soñada de un sueño, una alegre compañía de teatro adapta la obra de Shakespeare. Entre mitología griega y leyendas del Aude, vemos cómo se crea el espectáculo, cómo la magia del teatro se une a la magia de la historia.

« Die alte Welt stirbt, die neue Welt lässt auf sich warten, und in diesem Hell-Dunkel tauchen die Ungeheuer auf » – Antonio Gramsci

The Dreaming Night of a Dream ist ein Stück, das frei auf Shakespeares Sommernachtstraum basiert.

Der Sommernachtstraum erzählt die Geschichte eines Paares, das gezwungen ist, vor der patriarchalischen Autorität zu fliehen, um seine Liebe zu leben. Sie flüchten in einen Wald, wo es zu einem Konflikt zwischen Oberon und Titania, der Königin der Feen, kommt. Der Wald wird wegen des Klimawandels, den ihr Streit verursacht, auf den Kopf gestellt. Der Sommernachtstraum stellt auf märchenhafte und humorvolle Weise unsere enge und zerstörerische Gesellschaft in Frage.

In der geträumten Nacht eines Traums adaptiert eine fröhliche Theatergruppe das Stück von Shakespeare. Zwischen griechischer Mythologie und Legenden aus dem Audois sieht man, wie das Stück entsteht, wie sich die Magie des Theaters mit der Magie der Geschichte verbindet.

Mise à jour le 2023-03-13 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11