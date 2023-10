Rencontre avec Anne Cathrine Bomann | Les Boréales 5 route de Lion Ouistreham, 17 novembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Anne Cathrine Bomann est psychologue et vit à Copenhague. Elle est douze fois championne

danoise de tennis de table et conquiert maintenant le monde littéraire.

Agathe, son premier roman, a connu un grand succès en France.

Source : Les Boréales.

2023-11-17 19:00:00 fin : 2023-11-17 21:00:00. .

5 route de Lion Bibliothèque municipale

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Anne Cathrine Bomann is a psychologist living in Copenhagen. She is a twelve-time Danish table tennis

and is now conquering the literary world.

Agathe, her first novel, was a great success in France.

Source : Les Boréales

Anne Cathrine Bomann es psicóloga y vive en Copenhague. Ha sido doce veces campeona danesa de tenis de mesa

campeona danesa de tenis de mesa y ahora conquista el mundo literario.

Agathe, su primera novela, fue un gran éxito en Francia.

Fuente: Les Boréales

Anne Cathrine Bomann ist Psychologin und lebt in Kopenhagen. Sie ist zwölffache Meisterin

dänische Tischtennisspielerin und erobert nun die literarische Welt.

Agathe, ihr erster Roman, war in Frankreich ein großer Erfolg.

Quelle: Les Boréales

