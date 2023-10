Lecture contée « La Mouche du Samedi Soir » 5 route de Lion Ouistreham, 4 novembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez écouter en famille ce conte festif et drôlement réjouissant, raconté par Sébastien Tenenbaum..

2023-11-04 16:00:00 fin : 2023-11-04 17:00:00. .

5 route de Lion Bibliothèque municipale

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Bring the whole family to enjoy this festive and hilarious tale, narrated by Sébastien Tenenbaum.

Traiga a toda la familia para disfrutar de este cuento festivo e hilarante, narrado por Sébastien Tenenbaum.

Hören Sie sich mit der ganzen Familie dieses festliche und lustig-erfreuliche Märchen an, das von Sébastien Tenenbaum erzählt wird.

