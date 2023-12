Veillée de Noël 5 Route de l’Ermitage Scey-Maisières Catégories d’Évènement: Doubs

Scey-Maisières Veillée de Noël 5 Route de l'Ermitage Scey-Maisières, 24 décembre 2023, Scey-Maisières.

Début : 2023-12-24 19:30:00

fin : 2023-12-24 01:00:00 . Veillée de Noël avec les prêtres de ND du Chêne, un moment convivial où chacun apporte quelque chose à partager, un petit cadeau de prix modeste. La messe de la Nativité sera célébrée à minuit. EUR.

5 Route de l’Ermitage Sanctuaire Notre-Dame du Chêne

Scey-Maisières 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

