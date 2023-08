Forum des associations 5 Route de la Mairie Beychac-et-Caillau, 9 septembre 2023, Beychac-et-Caillau.

Beychac-et-Caillau,Gironde

Le forum des associations est de retour pour une rentrée associative riche..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. EUR.

5 Route de la Mairie La Maison pour Tous

Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The forum des associations is back for a busy new year for associations.

Vuelve el foro de asociaciones para un nuevo año cargado de actividad asociativa.

Das Forum der Vereine ist wieder da und sorgt für einen reichhaltigen Vereinsherbst.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers