Soirée couscous Royal et concert Tekema 5 Route de la Côte d’Argent Messanges, 11 août 2023, Messanges.

Messanges,Landes

Venez profiter de notre programmation musicale autour d’une belle assiette de couscous Royal !

Sur réservation (sur place ou à emporter)..

2023-08-11

5 Route de la Côte d’Argent Restaurant Mamasè

Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy our musical program over a delicious plate of Royal couscous!

Reservations required (on site or to take away).

Venga a disfrutar de nuestro programa musical con un delicioso plato de cuscús Royal

Es necesario reservar (para comer en casa o para llevar).

Genießen Sie unser Musikprogramm bei einem schönen Teller Couscous Royal!

Nur mit Reservierung (vor Ort oder zum Mitnehmen).

